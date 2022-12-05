Göztepe, teslim olmadı

Lig ekiplerinden Göztepe, Adanaspor deplasmanında 2 kez geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı ve 1 puanı almayı başardı.

Lig'in 16. haftasında Göztepe, deplasmanda Adanaspor'la kaşı karşıya geldi. Müsabaka Yeni Adana Stadyumu'nda 16.00'da başladı.

Ev sahibi Adanaspor, karşılaşmaya hızlı başladı ve 4. dakikada Pedro Nuno'nun golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe, bu golden 11 dakika sonra Yasin Öztekin'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarının sonucu belirlenmiş oldu. Karşılaşmada dakikalar 71'i gösterdiği sırada ev sahibi Ahmethan Köse'nin golüyle tekrar 2-1 üstünlüğü yakaladı. Bu kez 83. dakikada Romal Palmer, skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.