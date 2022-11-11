Göztepe, triatlonda yeni bir başarıya imza attı

Antalya Belek'te düzenlenen Ironman 70.3 Turkey triatlon organizasyonunda Göztepe'nin başarılı sporcusu Çiğdem Gülgeç Tütüncü, Kadınlar Genel Klasman'da 3., 30-34 yaş grubunda ise 2. oldu.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde gerçekleştirilen Ironman 70.3 Turkey organizasyonunda; yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan üç farklı branşın aynı yarış içerisinde yapıldığı triatlon sporunda Göztepeli sporcu Çiğdem Gülgeç Tütüncü, Kadınlar Genel Klasman'da 3.'lük, 30-34 yaş grubunda ise 2.'lik elde etti. Diğer sporcular Burcu Ateş ve İlkem Gökçe ise bu zorlu yarışı başarıyla tamamlama başarısı gösterdi.

Birçok sporseverin takip ettiği bu organizasyonda profesyonel ve amatör sporcular, yaklaşık 113 km'yi bulan üç zorlu etapta da tüm güçlerini harcayarak zamanla yarışıyor. Zorluğa dayanma kapasitelerini zorlayan yarışmacılar, zafere ulaşarak Ironman olabilmek için yarışıyor.