İhlas Haber Ajansı

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Göztepe, Turgay Altay'ı gönderdi

Göztepe, ligde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Turgay Altay ile yolların ayrıldığını duyurdu.


Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 5 maçta yalnızca 5 puan toplayabilen Göztepe, Teknik Direktör Turgay Altay'ın sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Turgay Altay'a görev süresi boyunca sergilediği çalışmalarından ve kendini takımımıza adamasından ötürü teşekkür eder, devam eden profesyonel ve özel hayatında başarılar diler. Kulübümüz, takımımızı ileri seviyeye taşıyacak doğru teknik direktörü belirlemek için gerekli çalışmalara başlayacaktır. Yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar takımımız, Kulübümüzün yardımcı antrenörleri tarafından çalıştırılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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