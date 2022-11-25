Göztepe ve Altay taraftarı derbide yerini alacak

Pazar günü Göztepe ve Altay'ın karşı karşıya geleceği maça iki takım taraftarının da alınacağı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında İzmir'in iki köklü kulübü Göztepe ve Altay, 27 Kasım Pazar günü kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Dünkü bilgilere göre, maça Altay taraftarı alınmayacaktı. Bugün öğle saatlerinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Köşger açıklamasında, "Hafta sonu oynanacak Göztepe - Altay futbol maçının 'Deplasman takımının taraftarı olmaksızın oynanması' teklifi valiliğimce uygun görülmemiştir. Göztepe - Altay maçına her iki takımın taraftarları serbestçe girebileceklerdir. Sportmence ve centilmence bir maç olmasını diliyorum" dedi.