İhlas Haber Ajansı

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Göztepe Voleybol, Çanakkale Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1.

Ligi'nin 22. haftasında evinde oynayacağı Çanakkale Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.


TVF Kadınlar 1. Ligi'nin 22. haftasında Göztepe Voleybol, 2 Nisan Pazar günü saat 18.30'da İzmir Atatürk Spor Salonu'nda Çanakkale Belediyespor ile mücadele edecek.


Zorlu müsabaka öncesinde Göztepe Voleybol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen antrenmanda voleybolcular, ilk bölümünde defans, ikinci bölümde atak çalışması, son bölümde ise 6'ya 6 oyun gerçekleştirdi.

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