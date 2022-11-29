Göztepe Voleybol hız kesmiyor

Son olarak 27 Kasım Pazar günü İzmir derbisinde Karşıyaka'yı mağlup eden Göz-Göz, ligde ikinci sıraya yerleşti.

Türkiye Kadınlar Voleybol Birinci Lig A Grubu'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Göztepe, Karşıyaka önünde aldığı galibiyetle ikinci sıraya yükseldi. 8 maçta aldığı 7 galibiyetle 21 puan toplayan Göztepe, 8'de 8 yapan Edremit Altınoluk Belediyespor'u takibini sürdürüyor.

Göztepe, kritik sınava çıkıyor

Göztepe, Türkiye Kadınlar Voleybol Birinci Lig A Grubu'nda 3 Aralık Cumartesi günü lider Edremit Altınoluk Belediyespor'a konuk olacak. Göztepe, mağlubiyet ile tanışmayan rakibini deplasmanda yenerek hem liderlik yolunda büyük bir adım atmak istiyor hem de rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, ligdeki arka arkaya 5 maçlık galibiyet serisini Edremit Altınoluk deplasmanında bozmak istemiyor.