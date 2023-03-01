İhlas Haber Ajansı

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Göztepe Voleybol, İstanbul BBSK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1.

Ligi 18. haftasında evinde oynayacağı İstanbul BBSK müsabakasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


TVF Kadınlar 1. Ligi 18. haftasında Göztepe Voleybol, İstanbul BBSK'yı konuk edecek. 5 Mart Pazar günü saat 18.30'da başlayacak karşılaşma İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.


Zorlu müsabaka öncesinde Göztepe Voleybol çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen antrenmanda voleybolcular, ilk bölümde atak çalışması, son bölümde ise 6'ya 6 oyun gerçekleştirdi.

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