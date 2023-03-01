Göztepe Voleybol - İstanbul BBSK müsabakasının biletleri ücretsiz olacak

Ligi'nin 18. haftasında evinde oynayacağı İstanbul BBSK müsabakasının biletlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, 18. hafta mücadelesinde İstanbul BBSK ile İzmir Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka 5 Mart Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyasından biletlere dair yapılan açıklamada, "5 Mart Pazar günü saat 18.30'da Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak olan İstanbul BBSK karşılaşmasının biletleri ücretsiz olacaktır" denildi.