Göztepe Voleybol, Melis Demir'i kadrosuna kattı

Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, geçen sezon Karayolları Spor Kulübü'nün formasını giyen Melis Demir'i kadrosuna kattı.

Göztepe, Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, libero mevkiinde oynayan Melis Demir'i renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Libero pozisyonunda oynayan 1996 doğumlu oyuncu Melis Demir ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Melis Demir'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki oyuncu, daha önce kariyerinde Karşıyaka, Bolu Belediye, Mersin Büyükşehir, Merinos ve Karayolları Spor Kulübü formalarını terletti.