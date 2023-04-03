Göztepe Voleybol, play-off'ta

Ligi'ni liderlikle bitirdi ve Sultanlar Ligi için play-off oynama hakkı kazandı.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, ligde normal sezonu lider olarak tamamladı ve Sultan Ligi'ne yükselmek için play-off oynama hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, Edremit Belediyesi Altınoluk, Muratpaşa Belediyesi, Adam Voleybol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Beşiktaş Ceylan ve Bahçelievler Belediyesi'yle Sultanlar Ligi'ne çıkmak için play-off mücadelesi verecek.

Toplam 2 takımın Sultan Ligi'ne çıkacağı mücadeleler Bolu'da oynanacak. Yarı final etabında iki gruba ayrılacak takımlar, tek devreli lig usulü maçlarını oynayacak. Göztepe Voleybol yarı finalde Karayolları, Beşiktaş ve Muratpaşa Belediyesi ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, yarı final grubunu ilk 2'de tamamlarsa play-off finaline çıkacak. Göztepe Voleybol final grubunu da ilk ikide tamamlarsa gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacak.

Öte yandan yarı final maçları 7-8-9 Nisan, final maçları ise 14-15-16 Nisan'da oynanacak.