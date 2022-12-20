Göztepe Voleybol, rakip tanımıyor

Ligi'nde son haftalardaki formuyla adeta rakip tanımıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

TVF Kadınlar 1. Ligi'nde Göztepe Voleybol, lige damga vurmaya devam ediyor. İzmir temsilcisi, bu sezon ligde 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak şampiyonluk yolunda önemli bir mesafe katetmiş oldu. Sarı-kırmızılılar, ayrıca ligde çıktığı son 8 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Göztepe Voleybol, son yenilgisini ekim ayında oynanan Muratpaşa Bld. müsabakasında yaşamıştı. Öte yandan İzmir temsilcisi bu hafta ligde 5. sırada yer alan Sakarya Voleybol'a konuk olacak.