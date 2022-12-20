İhlas Haber Ajansı

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Göztepe Voleybol, Sakarya Voleybol karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1.

Ligi 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Çanakkale Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


TVF Kadınlar 1. Ligi 11. haftasında Göztepe Voleybol, Sakarya Voleybol'a konuk olacak. 24 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak karşılaşma Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak.


Zorlu müsabaka öncesinde Göztepe Voleybol çalışmalarına başladı. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen antrenmanda voleybolcular, ilk bölümde defans çalışması, ikinci bölümde servis çalışması, son bölümde ise 6'ya 6 oyun gerçekleştirdi.

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