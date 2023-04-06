Göztepe Voleybol, Sultanlar Ligi için oynayacak

Ligi A Grubu'nu lider olarak tamamlayarak play-off'a katılmaya hak kazanan Göztepe Voleybol, yarı final ilk maçında yarın Muratpaşa Belediyespor'la karşılaşacak.

Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, ligdeki normal sezonu lider olarak tamamlayıp Sultanlar Ligi'ne yükselmek için mücadele verecek. İzmir temsilcisi play-off yarı finalinin ilk maçında Bolu'da Muratpaşa Belediyespor'la Karaçayır Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 12.00'de başlayacak.

Göztepe Voleybol, play-off serisinde Beşiktaş Ceylan, Karayolları ve Muratpaşa ile aynı grupta yer alıyor. Göztepe'nin Sultanları, ilk maçını oynayacağı Muratpaşa'ya lig etabında 3-1 ve 3-2'lik setlerle mağlup olmuştu. Göztepe, seride ikinci maçını cumartesi günü saat 14.00'te Beşiktaş Ceylan'a karşı oynayacak. Bu mücadele de saat 13.00'te başlayacak.

İki takım Sultanlar Ligi'ne çıkacak

Toplam 2 takımın Sultan Ligi'ne çıkacağı mücadeleler yarın resmen başlıyor. Yarı final etabında iki gruba ayrılacak takımlar, tek devreli lig usulü maçlarını oynayacak. Göztepe Voleybol yarı finalde Karayolları, Beşiktaş ve Muratpaşa Belediyesi ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, yarı final grubunu ilk ikide tamamlarsa play-off finaline çıkacak. Göztepe Voleybol final grubunu da ilk ikide tamamlarsa gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacak.