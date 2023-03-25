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Göztepe Voleybol, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1.

Lig'in 21. haftasında yarın Yeşilyurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine bir hafta kala zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için mutlak galibiyet istiyor.


TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, ligin 21. haftasında yarın Yeşilyurt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 17.00'de Yeşilyurt Spor Kulübü Spor Salonu'nda oynanacak. Sarı-kırmızlı takım, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için galibiyet ararken, Yeşilyurt ise sezonu olabildiğince en üst sıralarda tamamlamak için İzmir temsilcisini mağlup etmek istiyor. Öte yandan ligin ilk maçında Göztepe, Yeşilyurt'u 3-1'lik skorla geçmeyi başarmıştı.

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