Göztepe Voleybol, zirveyi bırakmadı

Göztepe Voleybol, İzmir derbisinde Karşıyaka'yı mağlup ederek zirveyi bırakmadı.

TVF Kadınlar 1. Ligi'nin 19. haftasında Göztepe Voleybol, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Karşıyaka Voleybol'u mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, yakın takipçileri olan İstanbul BBSK'den 2, Edremit Bld. Altınoluk'dan ise 3 puan önde bulunuyor. Göztepe'nin tek hedefi ise ligin bitimine son 3 hafta kala hata yapmayarak ligi zirvede bitirmek. Öte yandan İzmir temsilcisi, gelecek hafta zirve yarışı verdiği Edremit Bld. Altınoluk'u konuk edecek.