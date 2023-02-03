Göztepe Voleybol'dan ücretsiz bilet

TVF Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan Göztepe Voleybol, 5 Şubat Pazar günü AVR Atletik ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi, taraftarını mutlu edecek bir harekete imza attı. Göztepe Voleybol'dan yapılan açıklamada:

“Pazar günü 17.00'de başlayacak olan AVR Atletik karşılaşmasının biletleri, Atatürk Voleybol Salonu önünde yer alan gişelerden maç günü ücretsiz olarak sunulacak” ifadeleri kullanıldı.