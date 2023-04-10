İhlas Haber Ajansı

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Göztepe Voleybol'un Sultanlar Ligi hayali sona erdi

TVF Kadınlar Voleybol 1.

Ligi A Grubu'nda normal sezonu lider bitirerek play-off'a kalma hakkı elde eden Göztepe, yarı finalde galibiyet alamadan elenerek Sultanlar Ligi hayalini gelecek sezona bıraktı.


Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, normal sezonu 18 galibiyet 4 mağlubiyet alarak lider olarak tamamlamıştı. Sultanlar Ligi için play-off oynama hakkı kazanan sarı-kırmızılılar, Bolu'da düzenlenen yarı final etabında A Grubu'nda Muratpaşa Belediyespor'a 3-2, Beşiktaş'a 3-1, Karayolları'na ise 3-0 kaybeden Göztepe Voleybol, 3'te 0 çekerek finale çıkamayıp elendi. Bu sonuçlarla birlikte İzmir temsilcisinin Sultanlar Ligi hayali gelecek sezona kalmış oldu.

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