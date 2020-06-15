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Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanına hazırlanıyor

Göztepe, Süper Lig’in 28.

Göztepe, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligin 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla devam etti.. Sarı-kırmızılılar, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve istasyon çalışmaları yaptı. Antrenmanın ikinci bölümündeyse taktik ağırlıklı çalışmalar yaparak günü tamamladı. Hazırlıklarına hız kesmeden sürdüren Göztepe'de antrenmanlar yarın da devam edecek.

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