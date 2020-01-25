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Göztepe, yeni stadında ilk antrenmanını yaptı

Göztepe, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde yaptı.

Göztepe, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yaptı.


Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yarın ligin 19. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman, Göztepe'nin yeni stadyumu olan ve Beşiktaş maçıyla açılışı yapılacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyet fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından antrenmana geçildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmalarla devam etti. Öte yandan, antrenmana sakatlığı bulunan Wallace Reis katılmadı.

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