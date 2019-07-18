Göztepe yeni stadını Beşiktaş ile açacak

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında yeni stadına geçmeyi planlayan Göztepe, yeni evindeki ilk lig maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü çekildi. TFF'nin Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimi sonucunda Göztepe sezonu Bornova Stadı'nda Antalyaspor karşısında açacak. Sarı-kırmızılı takım ligin ikinci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligin üçüncü haftası ise Ege derbisine sahne olacak. İzmir ekibi evinde ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. İzmir ekibi; ligin 13. Haftasında sahasında Fenerbahçe ile, 16. Haftasında yine evinde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Ligin ikinci yarısında yapımı devam eden stadyuma geçmesi planlanan Göztepe'nin, Bornova Stadı'nda oynayacağı son lig karşılaşması da Galatasaray'a karşı olacak. Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda ise Gürsel Aksel Sağlık Yaşam ve Spor Merkezi'ndeki ilk lig karşılaşması ise 19. Haftada Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Başlangıç yine İzmir'de

Ligin ilk maçında Bornova Stadı'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Göztepe, Spor Toto Süper Lig'deki üçüncü sezonunu da kendi taraftarları evinde açacak. 2017/2018 sezonunun ilk maçında Bornova Stadı'nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım geçen yıl da tıpkı kendi evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 kaybetmişti. İzmir temsilcisi bu sezon Antalyaspor'u yenerek lige galibiyetle başlamak istiyor.

Serbest fikstür Göztepe'de

Her sezon fikstür çekiminde bir takıma isabet eden serbest fikstür bu sezon da Göztepe'ye denk geldi. Son iki sezondur Göztepe'ye denk gelen serbest fikstürün 3. kez İzmir ekibine gelmesi, taraftarlar arasında tepki topladı. Her takımın birbirini takip ettiği ligde serbest fikstüre sahip olan Göztepe tıpkı geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi bu yıl da kimseyi takip etmeyecek. Serbest fikstürü çeken takımların deplasmanda karşılaştığı rakipleri, o maçla beraber iki kez kendi sahasında karşılaşmaya çıkıyor. Bu durumun ev sahibi takıma avantaj sağladığı kabul edilirken, serbest fikstüre sahip olan ekibe dezavantaj sağladığı savunuluyor.