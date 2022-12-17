İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göztepe, Yiğit Demirel'i andı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Göztepe, 18. haftanın açılış mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, Rize'de kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yiğit Demirel'i unutmadı.


Lig'de yer alan Göztepe, 18. haftanın açılış müsabakasında dün Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Maçtan önce sarı-kırmızılılar, Rize'de kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yiğit Demirel'i andı. Göztepeli oyuncular, taraftarlarının da gözüktüğü karede Yiğit Demirel'in ‘melek benzetmeli' pankartıyla basın mensuplarına poz verdi. Ayrıca Göztepe taraftarı, maçtan önce Yiğit'in mezarını da ziyaret etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.