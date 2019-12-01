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Göztepe yükselişte

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kalan Göztepe, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.



Göztepe, Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Hakem kararlarının çok tartışıldığı maçta Göztepe lehine 1, Fenerbahçe lehine ise 2 gol iptal edilirken Göztepe, ilk penaltının tekrar edilmesi sonrasında golü buldu. Ayrıca, Gustavo 90+1. dakikada çift sarı kattan gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe'yi sahada 10 kişi bıraktı.



Göztepe yükselişte


İzmir ekibi, ligde oynadığı son 4 maçında deplasmanda Trabzonspor ve Alanyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederken, iç sahada Yeni Malatyaspor'la 0-0 Fenerbahçe ile 2-2 beraber kaldı. Fenerbahçe maçından 1 puan çıkartan sarı kırmızılılar, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, takımıyla çıkmış olduğu 3 lig maçını da kaybetmeyerek güzel bir başlangıca imza attı.



Göztepe'den Ankara çıkarması


İlk 13 haftayı 17 puanla kapatan sarı kırmızılılar, ligin 14 ve 15. haftasında üst üste 2 deplasman maçı oynayacak. İzmir ekibi, Ankara deplasmanlarında puan arayacak. Göztepe ilk olarak 7 Aralık Cumartesi günü Ankaragücü'ne, hemen ardından 14 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Göztepe, Ankara'daki mesaisinin ardından ligin 16. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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