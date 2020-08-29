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Göztepe, Yusuf Talum'u Menemenspor'a kiraladı

Göztepe, 18 yaşındaki futbolcusu Yusuf Talum’u Menemenspor’a kiraladığını duyurdu.

Göztepe, 18 yaşındaki futbolcusu Yusuf Talum'u Menemenspor'a kiraladığını duyurdu.


Göztepe, altyapısından yetişen genç oyuncu Yusuf Talum'u, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'a kiraladığını açıkladı. Geçtiğimiz sezonu da ligin ikinci yarısından itibaren Menemenspor'da geçiren Talum, sarı-lacivertli formayla 5 lig maçına çıkmıştı. Orta sahanın sağında ve sağ bek mevkisinde forma giyebilen Yusuf Talum'a, Göztepe Spor Kulübü yeni sezonda başarılar diledi.

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