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Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Süper Lig’in 29.

Göztepe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Göztepe, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Dün yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarını başlayan sarı-kırmızılılar, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Cameron Jerome katılmadı.

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