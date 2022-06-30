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Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya görevinden ayrıldı

Göztepe Spor Kulübü, 8 yıldır başkan vekilliği görevini yürüten ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na seçilmesi sebebiyle kulüpten ayrılan Talat Papatya’ya teşekkür etti.

Göztepe Spor Kulübü, 8 yıldır başkan vekilliği görevini yürüten ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilmesi sebebiyle kulüpten ayrılan Talat Papatya'ya teşekkür etti.


Göztepe Spor Kulübü'nde, Mehmet Sepil'in yanında 8 yıldır başkan vekilliği görevini yürüten Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilmesi sebebiyle sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı. Talat Papatya'nın ayrılığı üzerine Göztepe, teşekkür mesajı yayımladı.


Mesajda şu ifadelere yer verildi:


“Kulübümüzde 8 yıldır başkan vekilimiz olarak görev yapan Talat Papatya'nın, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilmesinden sonra görevinden ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Göztepe Spor Kulübü olarak, Talat Papatya'ya 8 yıldır göstermiş olduğu emeklerinden ötürü teşekkür eder, Türk futbolunun gelişimi için üstlendiği yeni görevinde başarılar dileriz.”

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