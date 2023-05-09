Göztepe'de Bayere Junior Loue golle tanıştı

Lig ekiplerinden Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 22 yaşındaki golcü Loue Bayere Junior, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Manisa FK maçında fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Göztepe, ara transfer döneminde İsveç kulübü Hammarby'den Loue Bayere Junior'u satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamıştı. Geldiği günden bu yana teknik heyetin beklentilerini karşılayamayan Fildişi Sahili oyuncu, dördüncü maçında ilk golünü geçtiğimiz hafta sonu oynanan Manisa FK mücadelesinde kaydetti. 22 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 81. dakikasında Michee Ngalina'nın yerine oyuna dahil oldu ve dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde takımına 1 puanı kazandıran golü kaydetti.