Spor Toto Süper Lig'de oynanan Akhisarspor maçının ardından taraftarla kavga eden Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk çektikleri videoyla camiadan özür diledi.

Göztepe'de beklenen özür geldi. 3 hafta önce oynanan Akhisarspor maçının ardından taraftarlarla arbede yaşayan Halil ve Alpaslan, sosyal medya aracılığıyla yaptıkları açıklamayla camiadan özür diledi. Yaşanan süreçten dolayı üzgün olduklarını belirten Alpaslan Öztürk, “Son 3 haftadır yaşadıklarımızdan dolayı çok üzgünüz. Göztepe'yi ligde tutmak için ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapacağız. Bu yüzden her şeyi bir kenara bırakıp Göztepe'den başka hiçbir şeyi düşünmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Zor bir süreç yaşadıklarını söyleyen Halil Akbunar, “Bir süredir içinde bulunduğumuz olaydan dolayı ve camiamıza yaşattıklarımızdan dolayı çok üzgünüz. Son 3 hafta bizim için de çok zor geçti. Kalan 5 hafta sonunda Göztepe'yi Süper Lig'de bırakacağız. Göztepe formasına hiçbir zaman ihanet etmedim, etmem de” dedi.

İki oyuncu son 2 haftada teknik heyetin kararıyla maç kadrosuna alınmazken, futbolcular bu hafta içinde affedilmişti.