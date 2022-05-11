İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Süper Lig’in 37.

Göztepe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek. 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte hazırlıklar devam ediyor. İzmir temsilcisi, bugün öğle saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Serdar Sabuncu yönetiminde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapılırken, ikinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları çalışılarak idman tamamlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.