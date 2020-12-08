Göztepe'de bir genç daha profesyonel oldu

Göztepe, 2001 doğumlu altyapı oyuncusu Alper Aşkın’la 4.
Göztepe, 2001 doğumlu altyapı oyuncusu Alper Aşkın'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe, U14 Takımı'ndan itibaren altyapı gelişim takımlarında forma giyen 2001 doğumlu Alper Aşkın ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki defans oyuncusu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Transferle ilgili açıklama yapan Göztepe, genç oyuncuyu tebrik ederek, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Göztepe bu sezon 4 altyapı oyuncusuyla daha profesyonel sözleşme imzalamıştı.