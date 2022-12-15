İhlas Haber Ajansı

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Göztepe'de, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Spor Toto 1.

Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Rizespor'a konuk olacak olan Göztepe'de, bugün öğle saatlerinde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ilk bölümde ısınma hareketleri yaptı. Isınma işlemlerinin ardından şut çalışmaları gerçekleştirilerek antrenman noktalandı.


Göztepe, bugün öğleden sonra havayolu ile Trabzon'a, ardından karayolu ile Rize'ye geçerek kampa girecek.

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