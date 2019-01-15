Göztepe'de Cikalleshi ile yollar ayrıldı

Göztepe, sezon başında Medipol Başakşehir'den kiraladığı Cikalleshi ile yollarını ayırdı.

Göztepe'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Başakşehir'den kiraladığı Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sezon başında kiralık olarak kadromuza katılan Sokol Cikalleshiile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesi feshedilmiştir. Cikalleshi'ye emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İlk yarıda fazla forma şansı bulamayan deneyimli oyuncu, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 10 müsabakada sarı-kırmızılı formayı giydi. Kupada 2 gol atan Cikalleshi, ligde ise golle buluşamadı.