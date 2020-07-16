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Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Süper Lig’in 33.

Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanında ter dökecek olan Göztepe, maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler gözetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular ilk bölümde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı. İkinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması yapan sarı-kırmızılılar günü tamamlamış oldu.


Öte yandan tedavileri süren futbolculardan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.

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