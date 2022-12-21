Göztepe'de gözler lige çevrildi

Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Medipol Başakşehir'e 3-1 kaybederek kupaya veda etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte tüm konsantrasyonunu play-off hattına girebilmek için lige çevirdi.

Göztepe, dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme turu müsabakasında Başakşehir'le karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi rakibine 3-1 kaybetti. Böylece Göztepe, kupaya veda ederek tüm konsantrasyonunu lige çevirmiş oldu. Sarı-kırmızılar, son iki haftada üst üste aldığı galibiyetlerden sonra play-off hattıyla arasındaki puan farkını 4'e indirmiş oldu. Göz-Göz, önündeki 4 maçın 3'ünü sahasında oynamanın avantajını kullanıp istediği sonuçları alarak üst sıralara iyice yaklaşmak istiyor.