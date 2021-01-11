İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göztepe'de gündem Ünal Karaman

Alınan kötü sonuçların ardından İlhan Palut ile yolları ayıran Göztepe’de teknik direktör arayışları sürüyor.

Alınan kötü sonuçların ardından İlhan Palut ile yolları ayıran Göztepe'de teknik direktör arayışları sürüyor. İzmir ekibinin gündeminde Ünal Karaman bulunuyor.


Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta yalnızca 1 puan alan Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut ile yollar ayrılırken hoca arayışları da başladı. Alınan son bilgiye göre Başkan Mehmet Sepil, Ünal Karaman'la görüşerek ilk teması sağladı ve tecrübeli hocayı takımın başında görmek istediğini ifade etti. Karaman'ın dışında gündeme gelen bir diğer isim de Aykut Kocaman. Teknik direktör konusunu bir an önce çözerek yola devam etmek isteyen İzmir ekibi, bu 2 isim üzerinde yoğunlaşmış durumda.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.