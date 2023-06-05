İhlas Haber Ajansı

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Göztepe'de hedef Florian Jozefzoon

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Göztepe, RKC Waalwijk forması giyen Surinam asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Florian Jozefzoon ile ilgileniyor.


Lig'de normal sezonu yedinci sırada bitiren, play-off'ta ise Bodrumspor'a elenen Göztepe'de gözler transfere çevrildi. İzmir temsilcisi, son olarak Hollanda Eredivise ekiplerinden RKC Waalwijk'de forma giyen Florian Jozefzoon'un menajerler tarafından sarı-kırmızılı ekibe önerildiği öğrenildi. Öte yandan 32 yaşındaki oyuncu, sağ kanatın yanı sıra sol kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor.


Jozefzoon, RKC Waalwijk formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkıp 5 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

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