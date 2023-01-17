Göztepe'de Hüsamettin geri döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Hüsamettin Yener'in, Bucaspor 1928 ile 10 Kasım 2022'de oynan Türkiye Kupası maçında sol ayak arka çapraz bağları kopmuştu. Durum böyle olunca oyuncunun uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyordu ancak Hüsamettin, yaklaşık 65 gün sonra antrenmanlara geri döndü. Tecrübeli oyuncu, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.