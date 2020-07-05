Göztepe'de İlhan Palut istifasını sundu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de art arda alınan kötü sonuçlar sonucunda Teknik Direktör İlhan Palut, yönetime istifa dilekçesini sundu. Pandemi sürecinden sonra yeniden başlatılan Süper Lig'de 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayabilen Göztepe, sahadaki etkisiz performansıyla dikkat çekiyordu. Göztepe taraftarları alınan kötü sonuçlardan dolayı bazı futbolcuların yanı sıra Teknik Direktör İlhan Palut'u eleştirirken bazı taraftarlar da istifa çağrısı yapıyordu. Dün akşam deplasmanda alınan Fenerbahçe yenilgisi sonrası tepkiler çoğaldı. Gelen tepkiler üzerine Teknik Direktör İlhan Palut'un Göztepe yönetimine istifa dilekçesini sunduğu öğrenildi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yapılacak toplantıdan sonra bu talebe olumlu veya olumsuz cevap vermesi bekleniyor.