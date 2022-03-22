Göztepe'de İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı

Göztepe, kaleci İrfan Can Eğribayat’ın disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Göztepe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Alanyaspor yenilgisi sonrasında taraftarla tartışan İrfan Can Eğribayat, kadro dışı bırakıldı. Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından kararı şöyle duyurdu:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz İrfan Can Eğribayat, Alanyaspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."