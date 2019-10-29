Göztepe'de istifa depremi

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, başkan Mehmet Sepil'in açıklamalarının ardından, 1 maçla camiadan gerekli güveni kazanamayacağını düşündüğünü ifade ederek teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in dünkü açıklamalarının takım üzerinde kötü bir etki oluşturacağını düşündüğü için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yaptığı açıklamada, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in dün yaptığı açıklamaların ardından kendisiyle bir görüşme yaptıklarını anlatan Tamer Tuna, "Göztepe son 2 maçta istediği başarıyı maalesef gösteremedi. İlk 2 haftanın ardından yakalamış olduğumuz çıkışı devam ettiremedik" şeklinde konuştu.

"Açıklamanın takım üzerinde olumsuz etki oluşturacağını düşünüyorum"

Futbolda her saniye zafer yaşanmadığını ifade eden Tuna, "Futbolda bazen başarısız görünen dönemler olabiliyor. Geçen sene yakaladığınız başarıyı sağlayamayabiliyorsunuz. Göztepe'nin hem yönetimsel anlamda hem de takım anlamında başarılı olmasını isteyen biriyim. Bu zorlu mücadele döneminde en fazla desteği ve güveni bana gösteren muhteşem taraftar ve Göztepe camiası oldu. Dünkü açıklamalar sonrası bu güven ve desteğin takım üzerinde kötü bir etki oluşturacağını düşünüyorum. Bu dönemde bu açıklamalardan uzak durulması gerekirken olumsuz bir açıklama yapılması istifa kararını almamda etkili oldu" diye konuştu.

"Başkanın açıklaması sonrası ayrılma kararı aldım"

Tuna, güven ve destek bekledikleri dönemde bu açıklamaların ardından güvenin 1 maçla kazanılmasının zor olduğunu düşündüğü için istifa kararı aldığını açıklayarak, "Başkanın yaptığı açıklama sonrasında ayrılma kararını aldım. Benimle ilgili mesele. Bu duruşu gösterdim. Teknik ekibime güveniyorum. Bundan dolayı istifa kararını aldım" ifadelerini kullandı.

Tamer Tuna, açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümünü de tebrik ederek, "Cumhuriyet çocuğu olmaktan her zaman gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.