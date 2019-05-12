Göztepe'de moraller bozuk

Evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak iç saha avantajını kullanamayan, 3 oyuncusunu da sakatlığa kurban veren Göztepe'de moraller bozuldu.

Ligde üst üste Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'u deviren Göztepe'nin galibiyet serisi Demir Grup Sivasspor önünde son buldu. Rakibi karşısında üç kez geriye düşen sarı-kırmızılılar, 10 kişi kalmasına rağmen sahadan bir puanla ayrıldı. Ligde kalma yolunda iç saha avantajını kullanamayan sarı-kırmızılılarda kaybedilen 2 puanın yanı sıra önümüzdeki hafta oynanacak olan Bursaspor maçı öncesinde 3 oyuncusunu sakatlığa kurban vermenin şoku yaşanıyor. Sar-kırmızılıların sakatlık kabusu daha başlama düdüğü öncesinde başladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklanan Serdar, ısınmada sakatlanarak kadrodan çıkarılırken, Teknik Direktör Tamer Tuna formayı Gassama'ya verdi. Karşılaşmanın 79. dakikasında ikinci şok Reis'ten geldi. Muhammet'e yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışında kalan Brezilyalı stoper, Bursaspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı takımın şanssızlığı bununla da bitmedi. Sivasspor önünde bir gol bir asistle yıldızlaşan Jerome da 86. dakikada bileğine aldığı darbenin ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Serdar ve Jerome'un durumunun yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi.

Tayfur'dan tepkilere cevap

Demir Grup sivasspor maçında yaptığı pas hatalarıyla taraftarların hedefindeki isim olan ve oyundan çıktıktan sonra taraftarın tepkisine el-kol hareketleriyle karşılık veren Tayfur Bingöl olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Futbolun doğası gereği hataların yapılabileceğini söyleyen Tayfur, “3 senedir değerli Göztepe armasını formasını üzerimde taşıyorum. Göztepe camiasının taraftarını ruhunu en iyi bilenlerdenim. Saha içinde futbolun doğasında olan hatalar olabiliyor. Böyle durumları hep beraber taraftarıyla futbolcusuyla birlik ve beraberlik içinde çözmeye özen gösterelim. Bizi için en değerlisi giydiğimiz forma üzerindeki arma ve değerli Göztepe camiasıdır. Birbirimizi üzüp gönülleri kırmayalım. Sizleri seviyorum” ifadelerini kullandı.