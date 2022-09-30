Göztepe'de Pendikspor hazırlıkları tamam

Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta maçında Göztepe, yarın Pendikspor'a konuk olacak. Saat 13.30'da başlayacak karşılaşma Pendik Stadı'nda oynanacak.

Maç öncesinde Göztepe, son antrenmanını gerçekleştirdi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmana futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra taktiksel oyun çalışması yapan futbolcular, antrenmanı ve maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün saat 15.15'te havayolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek.