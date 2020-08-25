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Göztepe'de pozitif vaka şoku

Göztepe, yeni sözleşme imzalanan futbolculardan birine yapılan korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcunun takımın Afyon kampına dahil edilmediği bilgisini verdi.


Göztepe, bir futbolcusunda korona virüse rastlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Afyon kampına dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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