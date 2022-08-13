Göztepe'de Sakaryaspor maçı hazırlıkları tamam

Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta maçında Göztepe, yarın Sakaryaspor'a konuk olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Murat Temel yapacak.

Maç öncesinde Bolu'ya gelen Göztepe, bir süredir hazırlıklarını burada sürdürüyordu. Bugün sabah saatlerinde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde bir antrenman daha gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, antrenmanda ısınmanın ardından şut ve taktiksel oyun çalışması yaptı. İzmir temsilcisi, bu antrenmanla berabere maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.