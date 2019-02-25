Göztepe'de Tamer Tuna tartışmalarla geldi

Geçen sezon Tamer Tuna ile ilgili sorulan soruya "Aklı ve kalbi bizimle olanlarla devam edeceğiz" diyen ve ardından da Tuna ile yollarını ayıran Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yeniden deneyimli teknik adam ile anlaşması taraftarları ikiye böldü.

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Göztepe'de dün akşam saatlerinde Tamer Tuna sürprizi yaşandı. Bir araya gelen taraflar anlaşmaya varırken, geride kalan 11 haftada Tuna ve ekibi takımı ligde tutmak için uğraş verecek. Göztepe geçtiğimiz sezon Tamer Tuna idaresinde oldukça başarılı bir grafik çizerken, tecrübeli hoca ile sözleşme uzatma konusunda bir türlü mutabakat sağlayamamıştı. Sezon devam ederken sarı-kırmızılılar Tuna'ya kontrat teklif etmiş, deneyimli teknik adam ise ‘Sezon sonu görüşelim' cevabını vermişti. Bunun ardından Başkan Sepil, “Aklı ve kalbi bizimle olanlarla devam edeceğiz” açıklamasını yapmış ve sezon sonunda da Tamer Tuna ile yolları ayrılmıştı.

Taraftar kararsız

Oldukça başarılı geçen sezonun ardından tarafların yolları beklenmedik bir şekilde ayrılırken, bu ayrılık sebebiyle iki tarafın da kırgın olduğu biliniyordu. Kemal Özdeş'in ardından yeniden Tamer Tuna ile anlaşılmasıyla özellikle sosyal medyada Göztepeli taraftarlar ikiye bölündü. Başkan Sepil'in yaptığı açıklamaları örnek gösteren bazı taraftarlar Tuna'nın yeniden göreve getirilecek olmasını eleştirirken, Tuna'nın geçen sezon rüştünü ispatladığını savunan taraftarlar ise doğru karar verildiğini savundu.

Takımı yakından tanıyor

Ligde kalma savaşı veren Göztepe'de yeniden göreve gelecek olan Tuna'nın en büyük avantajlarının başında kadroyu oldukça yakından tanıması geliyor. Geçen sezon kadroda yer alan büyük bir çoğunluğun bu sezon da İzmir temsilcisinde devam etmesi genç teknik adamın elini bir hayli güçlendirecek. Öte yandan Tuna'nın çarşamba günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında takımının başında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Teknik adam dayanmadı

İkinci kez anlaşmaya varılan Tamer Tuna, Mehmet Sepil döneminin 10. teknik adamı oldu. Göztepe'de Mehmet Sepil'in başkanlık görevine gelmesinin ardından Suat Kaya, Metin Diyadin, Önder Özen, Aurelio, Okan Buruk, Yılmaz Vural, Tamer Tuna, Bayram Bektaş ve Kemal Özdeş görev yapmıştı. Bu teknik adamlar arasında fazla çalışan da Tamer Tuna oldu. Diğer teknik direktörlerin hiçbiri aralıksız bir sezon boyunca görevlerinde kalamazken, Tuna geçen sezonu Göztepe'de geçirerek Sepil döneminin en istikrarlı teknik adamı olmayı başardı.