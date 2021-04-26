Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Süper Lig'in 38. haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 38. hafta maçında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Göztepe'de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Ünal Karaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda futbolcular, bugün gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde kenar ortası ve şut çalışması yaptı. Futbolcular antrenmanın ikinci bölümünde ise taktiksel çalışma yaparak günü tamamladı.

Antrenmana dün ayak bileğinden ameliyat olan ve tedavisi süren Marko Mihojevic katılamadı.