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Göztepe'de yabancılar sessiz kaldı

Göztepe, kadrosunda bulunan yabancı futbolculardan ilk 7 hafta itibarıyla verim alamadı.

Sarı kırmızılılar, 8 yabancısından yalnızca 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı elde edebildi.


Spor Toto 1. Lig'de sezona heyecanla başlayan Göztepe, ilk 7 hafta itibarıyla gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 8 puan toplayarak 12. sıraya yerleşti. Hem hücumda hem de savunmada problemler yaşayan İzmir temsilcisi, 7 maçta 4 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 7 gol gördü.



8 yabancı, 1 gol


Kadrosunda 8'i yabancı 22'si yerli olmak üzere toplamda 30 futbolcusu bulunan Göztepe, özellikle yabancı futbolculardan beklediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılı ekibin ligde attığı 4 golün 2'si Yasin Öztekin ve 1'i Hüsamettin Yener'den gelirken, gol sevinci yaşayan tek yabancı futbolcu Kenneth Obinna Mamah oldu. Hücum hattında yer alan David Tijanic, Isaac Atanga, Marko Kvasina ve Ajdin Hasic henüz skor katkısı veremezken, orta sahada oynayan Romal Palmer ise 1 asist yapma başarısı gösterebildi. Stoperler Dino Arslanagic ve Marko Mihojevic de hücumda sessiz kalan diğer isimler oldu.


Göztepe'nin yabancı futbolcularının ilk 7 haftada çıktığı maçlar ve sahada kaldıkları süreler şöyle:



Dino Arslanagic: 7 maç, 630 dakika


Marko Mihojevic: 2 maç, 46 dakika


David Tijanic: 7 maç, 568 dakika


Romal Palmer: 6 maç, 309 dakika


Kenneth Obinna Mamah: 7 maç, 518 dakika


Isaac Atanga: 6 maç, 102 dakika


Marko Kvasina: 2 maç, 110 dakika


Ajdin Hasic: 2 maç 91 dakika

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