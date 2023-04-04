Göztepe'de Yalçın Kayan'dan son 2 maçta 2 gol

Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Yalçın Kayan, ligdeki son 2 maçta 2 gol kaydederek galibiyetlerde büyük rol oynadı.

Göztepe forması giyen Yalçın Kayan, Lig'de son iki haftada Tuzlaspor ve Denizlispor maçlarında da 1'er gol kaydederek galibiyetlerin mimarı oldu. Bu performansından sonra Göztepeli taraftarlar, özellikle sosyal medyada genç oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti. Kayan'ın da antrenmanlarda ekstra çalışarak kendisine olan güveni boşa çıkartmamak istediği öğrenildi.

Öte yandan İzmir temsilcisi, 7 Nisan Cuma günü Gürsel Aksel Stadı'nda lider Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.