İhlas Haber Ajansı

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Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını spor salonunda yaptığı güç ve kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar çerçevesinde bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bulunan spor salonunda bir antrenman daha gerçekleştirdi. Kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, günü tamamlamış oldu.


İzmir temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Altınordu ile 7 Ağustos Pazar günü hazırlık maçı oynayacak.

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