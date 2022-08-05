Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar çerçevesinde bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bulunan spor salonunda bir antrenman daha gerçekleştirdi. Kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, günü tamamlamış oldu.

İzmir temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Altınordu ile 7 Ağustos Pazar günü hazırlık maçı oynayacak.