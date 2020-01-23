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Göztepe'de yeni transfer Kamil Wilzeck ilk antrenmanına çıktı

Göztepe, pazar günü ligde konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni transfer Kamil Wilzeck takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.


Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında ve aynı zamanda yeni stadyumunun açılış maçında konuk edeceği Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması yaparak günü tamamladı.


Öte yandan, Göztepe'nin Danimarka'nın Brondby takımından transfer ettiği santrfor Kamil Wilzeck takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

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