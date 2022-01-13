İhlas Haber Ajansı

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Göztepe'de yeni transferlerin lisansları çıktı

Göztepe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Tannane, Moubandje ve Kenan Piric’in lisansları çıktı.

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Tannane, Moubandje ve Kenan Piric'in lisansları çıktı.


Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya 4-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle birlikte büyük bir moralle başlayan Göztepe, devre arasında kadrosunu şu ana kadar 3 oyuncuyla güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Boşnak kaleci Kenan Piric'i, ardından Faslı orta saha oyuncusu Ousmane Tannane'yi ve son olarak da İsviçreli sol bek François Moubandje'yi kadrosuna katmıştı. Resmi transfer döneminin 12 Ocak'ta başlaması sebebiyle 3 oyuncu da lisansları olmaması sebebiyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyememişti. Dün başlayan resmi transfer dönemiyle beraber 3 oyuncunun da lisans işlemleri tamamlandı.


Yeni transferler, yarın deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında maç kadrosundaki yerlerini alabilecek.

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